Стефен Карри мог перейти в «Олимпиакос» во время локаута 2011 года

Теги Душан Ивкович Голден Стэйт Олимпиакос НБА Джордж Хилл Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

4-кратный чемпион НБА Стефен Карри мог перейти в «Олимпиакос» во время локаута 2011 года. Об этом сообщил журналист Eurohoops Арис Баркас.

В тот момент главный тренер греческой команды Душан Ивкович отдал предпочтение Джорджу Хиллу, который провел свой третий сезон за «Сан-Антонио». Хилл заключил соглашение с «Олимпиакосом», но так и не сыграл в Европе.

В сезоне-2010/11 второгодка-Карри набирал 18,6 очка и 5,7 передачи, реализуя 44,2% бросков с игры и 93,4% с линии.

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1 комментарий

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Abdulla
Настало время о................х историй!
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