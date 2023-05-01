Стефен Карри мог перейти в «Олимпиакос» во время локаута 2011 года

4-кратный чемпион НБА Стефен Карри мог перейти в « » во время локаута 2011 года. Об этом сообщил журналист Eurohoops Арис Баркас.

В тот момент главный тренер греческой команды отдал предпочтение , который провел свой третий сезон за «Сан-Антонио». Хилл заключил соглашение с «Олимпиакосом», но так и не сыграл в Европе.

В сезоне-2010/11 второгодка-Карри набирал 18,6 очка и 5,7 передачи, реализуя 44,2% бросков с игры и 93,4% с линии.

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