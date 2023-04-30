Чарльз Оукли: «В серии «Никс» – «Хит» проиграет тот, кто совершит больше потерь»

Теги Майами Нью-Йорк НБА Чарльз Оукли НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Легенда «Нью-Йорка» Чарльз Оукли поделился своим прогнозом по поводу серии второго раунда плей-офф между «Нью-Йорком» и «Майами» (0-1).

«Джимми Батлер – не Майкл Джордан, но он их лучший скорер. И он терпеливый скорер. «Никс» играют как команда. У них есть Митчелл Робинсон. Так что Джимми не будет часто проходить под кольцо. Ему придется совершать броски в прыжке.

То же самое касается «Никс», им придется это делать. В этой серии будет мало потерь. Команды будут держать мяч у своих лучших плеймейкеров. Кто совершит больше потерь, тот проиграет. Думаю, что потери и штрафные броски будут важным фактором», – сказал Оукли.

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1 комментарий

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sanya_xl
А победит тот, кто наберет больше очков и выиграет 4 матча
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