Чарльз Оукли: «В серии «Никс» – «Хит» проиграет тот, кто совершит больше потерь»

Легенда « » поделился своим прогнозом по поводу серии второго раунда плей-офф между «Нью-Йорком» и « » (0-1).

« – не Майкл Джордан, но он их лучший скорер. И он терпеливый скорер. «Никс» играют как команда. У них есть Митчелл Робинсон. Так что Джимми не будет часто проходить под кольцо. Ему придется совершать броски в прыжке.

То же самое касается «Никс», им придется это делать. В этой серии будет мало потерь. Команды будут держать мяч у своих лучших плеймейкеров. Кто совершит больше потерь, тот проиграет. Думаю, что потери и штрафные броски будут важным фактором», – сказал Оукли.

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