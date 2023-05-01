Джейлен Барфорд: «Хотим поддержать свое реноме «выездной» команды»

Защитник «Локомотива-Кубань» рассказал, как команда готовится к решающему седьмому матчу полуфинальной серии лиги ВТБ против .

– Что происходит внутри команды после обидного поражения в шестом матче?

– Обстановка нормальная. Без лишних нервов готовимся сыграть матч номер семь. Для многих из нас это будет самая важная игра в карьере. Надо как следует собраться, чтобы показать свой максимум каждую секунду этой игры.

– Участвовал ли ты раньше в сериях до четырех побед?

– Дома в колледже было дело пару раз, но это, конечно, совсем не такой уровень спортивного накала. С нетерпением жду завтрашнего матча, он должен получиться очень интересным: высокий темп, мощный настрой с обеих сторон, хорошие игроки.

– Почему « » в этой серии гораздо успешнее играет в гостях, нежели дома?

– О, хотел бы я знать! Но мы точно не против того, чтобы в этом матче поддержать свое реноме «выездной» команды. Думаю, у нас все получится.

– После пятого матча серии ты говорил, что на площадке стараешься прежде всего получать удовольствие от игры. Сейчас твое мнение не изменилось?

– Конечно, нет! Нам предстоит сыграть решающий матч серии против самой титулованной команды страны. Надо ловить момент и получить от этого максимум удовольствия.

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