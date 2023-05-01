«Локомотив-Кубань» представил видео, посвященное подготовке команды к 7-му матчу серии с ЦСКА

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань видео Единая лига ВТБ Дмитрий Узинский Джейлен Барфорд Баскетбол

В понедельник, 1 мая, в решающем седьмом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет краснодарский «Локомотив-Кубань».

«Локо» представил видео, посвященное подготовке команды к ключевому матчу противостояния.

«Все отлично. Понимаем, что важный матч, готовимся показать свою лучшую игру. Нам терять нечего», – сказал форвард Дмитрий Узинский.

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