Джимми Батлер повторил достижение Джеймса, Джордана, Кинга и Абдул-Джаббара
Форвард «Майами» Джимми Батлер стал пятым игроком в истории НБА, который набирал не менее 25 очков при 50+ процентах с игры в первых шести матчах плей-офф.
Ранее это удавалось только Леброну Джеймсу, Майклу Джордану, Бернарду Кингу и Кариму Абдул-Джаббару (2 раза).
Сегодня в 1-м матче серии второго раунда плей-офф против «Никс» (108:101, 1-0) Батлер набрал 25 очков, 11 подборов и 4 передачи.
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