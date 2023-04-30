Джимми Батлер повторил достижение Джеймса, Джордана, Кинга и Абдул-Джаббара

Форвард « » стал пятым игроком в истории , который набирал не менее 25 очков при 50+ процентах с игры в первых шести матчах плей-офф.

Ранее это удавалось только , , Бернарду Кингу и Кариму Абдул-Джаббару (2 раза).

Сегодня в 1-м матче серии второго раунда плей-офф против «Никс» (108:101, 1-0) Батлер набрал 25 очков, 11 подборов и 4 передачи.

«Денвер» разнес «Финикс». Но это совсем не то, чего мы ждали