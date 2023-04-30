Джимми Батлер повторил достижение Джеймса, Джордана, Кинга и Абдул-Джаббара

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Майами Нью-Йорк НБА Карим Абдул-Джаббар НБА плей-офф Бернард Кинг Джимми Батлер Баскетбол

Форвард «Майами» Джимми Батлер стал пятым игроком в истории НБА, который набирал не менее 25 очков при 50+ процентах с игры в первых шести матчах плей-офф.

Ранее это удавалось только Леброну Джеймсу, Майклу Джордану, Бернарду Кингу и Кариму Абдул-Джаббару (2 раза).

Сегодня в 1-м матче серии второго раунда плей-офф против «Никс» (108:101, 1-0) Батлер набрал 25 очков, 11 подборов и 4 передачи.

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3 комментария

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Вадим Дзахоев
Джимбо гений. Один из моих любимых игроков
+10
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Костя Кот
отличная компания!
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kiper88
Джордан, Джемс, Джаббар и Джимми. Кинг выпадает(
0
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