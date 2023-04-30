Чарльз Оукли: «Никс» – «Хит» – это как поединок между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером»

Легенда « » признался, что серия плей-офф между «Никс» и «Хит» напоминает ему знаменитое противостояние команд в 90-х годах.

«О, да. Это было похоже на поединок между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером. Триллер в Маниле.

Если мы играем против « », значит, будет много силовой борьбы. Между нами случались драки, это была полномасштабная война. До сих пор, когда я бываю в Майами, ко мне подходят люди и говорят: «Нам нравилось, когда вы играли против «Хит».

Так что болельщикам понравится эта серия, учитывая, что Джимми Батлер сотворил против «Милуоки», а «Нью-Йорк» не играл в плей-офф уже много лет. Впервые за долгое время обе команды находятся на одном уровне и играют друг с другом», – сказал Оукли.

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