Чарльз Оукли: «Никс» – «Хит» – это как поединок между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером»

Теги Майами Нью-Йорк НБА Чарльз Оукли НБА плей-офф Баскетбол

Легенда «Нью-Йорка» Чарльз Оукли признался, что серия плей-офф между «Никс» и «Хит» напоминает ему знаменитое противостояние команд в 90-х годах.

«О, да. Это было похоже на поединок между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером. Триллер в Маниле.

Если мы играем против «Майами», значит, будет много силовой борьбы. Между нами случались драки, это была полномасштабная война. До сих пор, когда я бываю в Майами, ко мне подходят люди и говорят: «Нам нравилось, когда вы играли против «Хит».

Так что болельщикам понравится эта серия, учитывая, что Джимми Батлер сотворил против «Милуоки», а «Нью-Йорк» не играл в плей-офф уже много лет. Впервые за долгое время обе команды находятся на одном уровне и играют друг с другом», – сказал Оукли.

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1 комментарий

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Одна_Тарелка
Зачем притягивать за уши бокс, когда есть достаточно баскетбольных аналогий? В том числе весьма яркое противостояние этих же команд в конце девяностых
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