Игроки хоккейного ЦСКА с Кубком Гагарина посетят 7-й матч полуфинальной серии Лиги ВТБ

Теги ЦСКА ЦСКА Локомотив-Кубань КХЛ Кубок Гагарина Единая лига ВТБ Баскетбол

Игроки хоккейного клуба ЦСКА посетят 7-й матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» (3-3). Встреча состоится 1 мая в «Мегаспорте».

У болельщиков будет возможность воочию посмотреть на легендарный Кубок Гагарина, который армейцы выиграли накануне в финале плей-офф КХЛ. Сделать памятные фотографии с трофеем можно будет в холле «Мегаспорта» у выхода с сектора С0 с 12:00. 

Начало матча – в 14:00.

Вчера ЦСКА в Казани стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале «Ак Барс» (4-3, 3:2 в седьмом матче). 

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1 комментарий

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*BG*
Давайте, хоккеисты - армейцы, дайте пару советов баскетболистам, как выигрывать седьмые матчи.
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