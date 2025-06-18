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«Энергия» из Иваново будет выступать в женской Премьер-лиге, «Чеваката» пока под вопросом

Женская Премьер-лига расширит свой состав.

К 11 участникам турнира присоединится «Энергия» из Иваново. Команда стала серебряным призером прошедшего сезона Суперлиги.

Победитель соревнования, «Чеваката» из Вологды, также может подняться в высший дивизион, но пока ожидает формирования бюджета на следующий сезон.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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