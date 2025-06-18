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«Бешикташ» требует отстранения судьи после 1-го матча финала чемпионата Турции

«Бешикташ» возмутила работа арбитра.

«Фенербахче» взял верх (94:76) в 1-м матче стамбульского дерби в финале чемпионата Турции. Действующий чемпион опередил «Бешикташ» по количеству попыток со штрафной линии (31-22).

«Бешикташ» требует отстранения арбитра  Йенера Йылмаза, которого считает предвзятым.

«Он не видит проблем с демонстрацией враждебного отношения к нашему клубу, принимает решения, которые бесконечно далеки от справедливых. Снова доказал, что является позором сообщества судей, удалил главного тренера Душана Алимпиевича, который трижды успешно опротестовывал его решения в 1-й половине, мешая его схемам.

После этого он угрожал остановить матч, если Алимпиевич немедленно не покинет площадку, хотя не имел права на это.

Мы просим федерацию принять меры к этому человеку, чье враждебное отношение на данный момент понятно и слепому», – заявил клуб в пресс-релизе.
 

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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Душан Алимпиевич
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