Главный видео-координатор «Далласа» Макс Хупер стал главным тренером фарм-клуба организации

«Мэверикс» осуществили перестановки в тренерском составе.

Главный видео-координатор команды Макс Хупер возглавил фарм-клуб организации в G-лиге.

В тренерский штаб Джейсона Кидда вернется Джордан Сирс, который руководил коллективом в лиге развития последние 2 сезона. Сирс завершил работу с результатом 26-42. До этого он также работал главным видео-координатором «Далласа ».