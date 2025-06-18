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Главный видео-координатор «Далласа» Макс Хупер стал главным тренером фарм-клуба организации

«Мэверикс» осуществили перестановки в тренерском составе.

Главный видео-координатор команды Макс Хупер возглавил фарм-клуб организации в G-лиге.

В тренерский штаб Джейсона Кидда вернется Джордан Сирс, который руководил коллективом в лиге развития последние 2 сезона. Сирс завершил работу с результатом 26-42. До этого он также работал главным видео-координатором «Далласа».

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
Марк Стейн
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