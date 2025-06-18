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«Пари НН» подпишет Кирилла Попова из «Химок»

Кирилл Попов снова попробует себя в Единой лиге ВТБ.

27-летний центровой (203 см) дважды завоевывал бронзу Суперлиги за «Темп-СУМЗ» и «Химки» в последние 2 года.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», «Пари НН» согласовал с Поповым контракт на следующий сезон.

Ранее баскетболист уже играл в Лиге ВТБ за «Парму» в сезоне-2022/23.

Центровой набирал 11 очков и 5,3 подбора в среднем в 42 матчах сезона-2024/25.

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ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
Кирилл Попов
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logoХимки
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