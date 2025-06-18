«Пари НН» подпишет Кирилла Попова из «Химок»
Кирилл Попов снова попробует себя в Единой лиге ВТБ.
27-летний центровой (203 см) дважды завоевывал бронзу Суперлиги за «Темп-СУМЗ» и «Химки» в последние 2 года.
По сообщению телеграм-канала «Перехват», «Пари НН» согласовал с Поповым контракт на следующий сезон.
Ранее баскетболист уже играл в Лиге ВТБ за «Парму» в сезоне-2022/23.
Центровой набирал 11 очков и 5,3 подбора в среднем в 42 матчах сезона-2024/25.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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