Евробаскет-2025. Женщины. Турция сыграет с Францией, Сербия встретится с Италией и другие матчи
Сегодня четырьмя матчами стартует женский Евробаскет-2025.
В первый день пройдут игры в Пирее (Греция) и Болонье (Италия).
Турция сыграет с Францией в группе А. Сербия встретится с Италией в группе B.
Евробаскет-2025
Женщины
Греция и Италия
Группа A
Турция – Франция
18 июня. 17:30
Греция – Швейцария
18 июня. 20:30
Положение команд: Франция – 0-0, Турция – 0-0, Греция – 0-0, Швейцария – 0-0.
Группа B
Словения – Литва
18 июня. 18:30
Сербия – Италия
18 июня. 22:00
Положение команд: Сербия – 0-0, Италия – 0-0, Словения – 0-0, Литва – 0-0.
Группа С
Положение команд: Бельгия – 0-0, Чехия – 0-0, Черногория – 0-0, Португалия – 0-0.
Группа D
Положение команд: Испания– 0-0, Германия – 0-0, Великобритания – 0-0, Швеция – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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