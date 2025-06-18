Евробаскет-2025. Женщины. Турция сыграет с Францией, Сербия встретится с Италией и другие матчи

Сегодня четырьмя матчами стартует женский Евробаскет-2025.

В первый день пройдут игры в Пирее (Греция) и Болонье (Италия).

Турция сыграет с Францией в группе А. Сербия встретится с Италией в группе B.

Евробаскет-2025

Женщины

Греция и Италия

Группа A

Турция – Франция

18 июня. 17:30

Греция – Швейцария

18 июня. 20:30

Положение команд: Франция – 0-0, Турция – 0-0, Греция – 0-0, Швейцария – 0-0.

Группа B

Словения – Литва

18 июня. 18:30

Сербия – Италия

18 июня. 22:00

Положение команд: Сербия – 0-0, Италия – 0-0, Словения – 0-0, Литва – 0-0.

Группа С

Положение команд: Бельгия – 0-0, Чехия – 0-0, Черногория – 0-0, Португалия – 0-0.

Группа D

Положение команд: Испания– 0-0, Германия – 0-0, Великобритания – 0-0, Швеция – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.