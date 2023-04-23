Двух судей из Греции обвиняют в получении взятки в чемпионате Косово

Клуб «Приштина» обвинил двух греческих судей, прибывших для помощи в судействе в играх плей-офф чемпионата Косово, в получении взятки.

В официальном заявлении «Приштины» говорится, что судьи из Греции были подкуплены перед третьим матчем полуфинальной серии плей-офф против «Трепчи», который состоялся 20 апреля. Клуб утверждает, что у него есть видеодоказательства того, что перед матчем судьи встретились в автомобиле «Мерседес» с человеком, который дал им взятку.

«Приштина» уведомила об инциденте Федерацию баскетбола Косово, которая поговорила с судьями. Арбитры признали вину и были отстранены от работы на матче.

«Трепча» отрицает свою причастность к инциденту.

Дело было передано в местную полицию. «Приштина» заявила, что обратится к и Греческой федерации баскетбола с требованием наказать судей.

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