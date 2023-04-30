Юная болельщица не смогла сдержать слез при встрече со своим кумиром Девином Букером

Теги Денвер Финикс НБА фото Девин Букер Баскетбол

Перед первым матчем серии с «Денвером» Девин Букер растрогал юную болельщицу «Финикса», которая приехала увидеть баскетболиста вживую.

«Это было прекрасно, на минуту даже почувствовал себя Майклом Джексоном. Шел мимо в наушниках, громкость на максимуме и все равно услышал ее плач. Невероятно. В этом все дело. Возможность таким образом влиять на жизнь людей. Это важная часть того, почему мы играем в баскетбол. Быть примером для подражания для следующего поколения», – сказал Букер.

Защитник обнял девочку и подарил ей футболку с автографом.

«Волшебно. Так сильно люблю его, я очень счастлива. Чуть сердце не выпрыгнуло из груди, когда он проходил мимо. Так рада, что он обнял меня. Девин – самый любимый человек во всем мире», – сказала Зоуйи.

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4 комментария

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Рахон Р.
Ответ Михаил Галкин
Культ личности он такой
Чел, ей 11 лет.
+7
0
+7
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Djoyin
Ответ Михаил Галкин
Культ личности он такой
Интересно, вас кто-нибудь любил вот так чисто и до слёз?
+1
-1
0
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