Наз Рид перенес операцию по поводу перелома запястья. Сроки возвращения не установлены

Теги травмы Миннесота НБА Наз Рид Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Наз Рид успешно перенес операцию по поводу перелома запястья левой руки. Игрок выбыл из строя на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте клуба.

Наз получил травму во время матча против «Финикса» в прошлую среду, когда предпринял неудачную попытку забить сверху.

Изначально сообщалось, что центровой пропустит около шести недель.

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