Центровой «Миннесоты» Наз Рид перенесет операцию по поводу перелома запястья левой руки и пропустит 6 недель.

Наз получил травму во время матча против «Финикса» в среду, когда предпринял неудачную попытку забить сверху.

За 8:36 до конца встречи Рид прошел в трехсекундную зону и в высоком прыжке попытался вколотить сверху правой рукой через Бисмака Бийомбо. Бигмен «волков» ударил в дужку, после чего упал на левую руку и схватился за запястье.

В нынешнем сезоне НБА Рид провел 68 матчей, набирая 11,5 очка и 4,9 подбора в среднем за игру.

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