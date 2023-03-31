У центрового «Миннесоты» диагностирован перелом запястья левой руки.

Как пишет инсайдер Шэмс Чарания, Рид выбыл на продолжительный период времени.

Наз получил травму во время матча против «Финикса» в среду, когда предпринял неудачную попытку забить сверху.

За 8:36 до конца встречи Рид прошел в трехсекундную зону и в высоком прыжке попытался вколотить сверху правой рукой через Бисмака Бийомбо. Бигмен «волков» ударил в дужку, после чего упал на левую руку и схватился за запястье.

В нынешнем сезоне НБА Рид провел 68 матчей, набирая 11,5 очка и 4,9 подбора в среднем за игру.

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