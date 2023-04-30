«Inside the NBA» отправила «Мемфис» на рыбалку после поражения в первом раунде плей-офф

Теги Мемфис Шакил О′Нил НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Кенни Смит Баскетбол

Телепрограмма «Inside the NBA» посмеялась над «Мемфисом» после вылета в первом раунде плей-офф, отправив их на рыбалку.

Ведущие Шакил О’Нил, Эрни Джонсон, Кенни Смит и Чарльз Баркли обзавелись спиннингами, слегка изменили свои наряды и символически отправили «Гризлис» готовиться к следующему сезону.

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