«Inside the NBA» отправила «Мемфис» на рыбалку после поражения в первом раунде плей-офф
Телепрограмма «Inside the NBA» посмеялась над «Мемфисом» после вылета в первом раунде плей-офф, отправив их на рыбалку.
Ведущие Шакил О’Нил, Эрни Джонсон, Кенни Смит и Чарльз Баркли обзавелись спиннингами, слегка изменили свои наряды и символически отправили «Гризлис» готовиться к следующему сезону.
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