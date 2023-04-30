«Inside the NBA» отправила «Мемфис» на рыбалку после поражения в первом раунде плей-офф

Телепрограмма «Inside the NBA» посмеялась над « » после вылета в первом раунде плей-офф, отправив их на рыбалку.

Ведущие Шакил О’Нил, Эрни Джонсон, и обзавелись спиннингами, слегка изменили свои наряды и символически отправили «Гризлис» готовиться к следующему сезону.

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой

Массовая потасовка в Евролиге: Ябуселе бросил соперника через голову, а наказали пострадавших

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую