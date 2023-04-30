Cкип Бэйлесс: «Мне сказали, Кавай Ленард готов рассмотреть возможность перехода в другую организацию»

Теги Клипперс Сан-Антонио НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Скип Бэйлесс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс поделился мнением, что звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард может покинуть организацию уже этим летом.

«Мне сказали, что Кавай, вероятно, готов рассмотреть возможность перехода в другую организацию. В следующем году ему гарантированы 46 миллионов, что довольно неплохо. А еще через сезон у него есть опция [на 48,8 млн]. Так может ли он потребовать обмена в это межсезонье или даже перед дедлайном следующей зимой, или подождет год и выйдет на рынок свободных агентов?

Если организация, цитирую, «сделала ему что-то плохое, он этого не переживет». Кавай Ленард не забудет и не простит. У меня есть подозрение, что он покинет «Клипперс» так же, как это было в «Сан-Антонио», – заявил Бэйлесс в эфире своего шоу.

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7 комментариев

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Свежий
Ответ Антон Антнов
Хосспади, Клипперс то ему что плохого сделали?
Заигрывали его в сезоне и матчах плей-офф
+25
-1
+24
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Антон Антнов
Хосспади, Клипперс то ему что плохого сделали?
+6
0
+6
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fridzon
Торонто страшно повезло конечно в том обмене. Оглядываясь назад
+4
0
+4
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Daishi
Ответ Антон Антнов
Хосспади, Клипперс то ему что плохого сделали?
Скип еще не придумал..))
+2
0
+2
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A. V.
Скип - это чушь,, чушь - это Скип
И это всё, что надо знать
+1
0
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Printezis1990
Ну Кавай Кавайяй )))
0
0
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