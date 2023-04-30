Cкип Бэйлесс: «Мне сказали, Кавай Ленард готов рассмотреть возможность перехода в другую организацию»
Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс поделился мнением, что звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард может покинуть организацию уже этим летом.
«Мне сказали, что Кавай, вероятно, готов рассмотреть возможность перехода в другую организацию. В следующем году ему гарантированы 46 миллионов, что довольно неплохо. А еще через сезон у него есть опция [на 48,8 млн]. Так может ли он потребовать обмена в это межсезонье или даже перед дедлайном следующей зимой, или подождет год и выйдет на рынок свободных агентов?
Если организация, цитирую, «сделала ему что-то плохое, он этого не переживет». Кавай Ленард не забудет и не простит. У меня есть подозрение, что он покинет «Клипперс» так же, как это было в «Сан-Антонио», – заявил Бэйлесс в эфире своего шоу.
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