Cкип Бэйлесс: «Мне сказали, Кавай Ленард готов рассмотреть возможность перехода в другую организацию»

Известный спортивный эксперт поделился мнением, что звездный форвард «Клипперс» может покинуть организацию уже этим летом.

«Мне сказали, что Кавай, вероятно, готов рассмотреть возможность перехода в другую организацию. В следующем году ему гарантированы 46 миллионов, что довольно неплохо. А еще через сезон у него есть опция [на 48,8 млн]. Так может ли он потребовать обмена в это межсезонье или даже перед дедлайном следующей зимой, или подождет год и выйдет на рынок свободных агентов?

Если организация, цитирую, «сделала ему что-то плохое, он этого не переживет». Кавай Ленард не забудет и не простит. У меня есть подозрение, что он покинет « » так же, как это было в « », – заявил Бэйлесс в эфире своего шоу.

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