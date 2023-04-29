Леброн Джеймс: «Если увидите, как я борюсь в лесу с медведем гризли, помогите медведю»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА фото НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс через несколько часов после победы над «Гризлис» в 6-м матче серии первого раунда плей-офф (125:85, 4-2) посмеялся над соперником в соцсети.

«Если вы когда-нибудь увидите, как я борюсь в лесу с медведем гризли, помогите медведю», – написал Джеймс.

Форвард сопроводил сообщение несколькими фотографиями.

«Лейкерс» вышли во второй раунд плей-офф, где встретятся с победителем серии «Голден Стэйт» – «Сакраменто» (3-3).

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

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14 комментариев

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Адмирал МакКряк
Не фан ЛАЛ, но рад, что балаболов выпороли - авось, хоть в следующем году гонору будет поменьше.
+47
-2
+45
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ты не прав
походу реально выбесили Леброна за серию, редко подобное от него видел
+33
0
+33
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blooooomka
Медведь" Диллон Брукс" Гризли? -40 в помощь. Очень любит эту цифру юбилейную).
+16
0
+16
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Abdulla
Ответ Адмирал МакКряк
Не фан ЛАЛ, но рад, что балаболов выпороли - авось, хоть в следующем году гонору будет поменьше.
Долгое время считал, что Морэнт в норме пацан, просто заигрался...Но когда вижу, что он прыгает и прыгает на прямые ноги, летает через людей, после данка показывает "too small" даже проигрывая...
Короче, пришёл к выводу, что этот пацан добром точно не кончит.
И со здоровьем (физическим и психическим), а также со спортивными достижениями.....
Он просто реально невменяем.
А Брукс...По законам жанра должен быть в каждой команде кто-то, кто залазит "под кожу", в Мемфисе только такой нашёлся...
+4
0
+4
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Shyngys Abdikhalik
а он случаем не этого чела процитировал? https://www.youtube.com/watch?v=l1HNyxC9ITY
+3
0
+3
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everyday4768
"chosen-1” это как «луноход-1»?
+4
-3
+1
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Leshiy888
Спортс, исправьте ошибку в турнирной таблице. У вас ГСВ на 5-м месте конференции, а Клипперс на 6-м. Глянул случайно, и не врубился, почему тогда ГСВ играет с Сакраменто. ESPN NBA Standings в помощь.
+1
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+1
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kerzhy
Вроде ж это цитата Кобе
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Егор Никитин
то есть медведь вместо того чтобы завалить тебя одного должен завалить нас обоих?
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CriminalJoint62
GOAT
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Nikita Dorodenko
Запостил как 18-летний
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