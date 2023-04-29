Леброн Джеймс: «Если увидите, как я борюсь в лесу с медведем гризли, помогите медведю»

Звездный форвард « » через несколько часов после победы над «Гризлис» в 6-м матче серии первого раунда плей-офф (125:85, 4-2) посмеялся над соперником в соцсети.

«Если вы когда-нибудь увидите, как я борюсь в лесу с медведем гризли, помогите медведю», – написал Джеймс.

Форвард сопроводил сообщение несколькими фотографиями.

«Лейкерс» вышли во второй раунд плей-офф, где встретятся с победителем серии «Голден Стэйт» – «Сакраменто» (3-3).

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