Леброн Джеймс: «Если увидите, как я борюсь в лесу с медведем гризли, помогите медведю»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс через несколько часов после победы над «Гризлис» в 6-м матче серии первого раунда плей-офф (125:85, 4-2) посмеялся над соперником в соцсети.
«Если вы когда-нибудь увидите, как я борюсь в лесу с медведем гризли, помогите медведю», – написал Джеймс.
Форвард сопроводил сообщение несколькими фотографиями.
«Лейкерс» вышли во второй раунд плей-офф, где встретятся с победителем серии «Голден Стэйт» – «Сакраменто» (3-3).
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Короче, пришёл к выводу, что этот пацан добром точно не кончит.
И со здоровьем (физическим и психическим), а также со спортивными достижениями.....
Он просто реально невменяем.
А Брукс...По законам жанра должен быть в каждой команде кто-то, кто залазит "под кожу", в Мемфисе только такой нашёлся...