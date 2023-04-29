Айзейя Томас – Диллону Бруксу: «Ты просил 40 – вот тебе 40»

Легенда НБА Айзейя Томас посмеялся над форвардом « » после поражения «Гризлис» от « » в 6-м матче серии плей-офф со счетом 85:125 (2-4).

«Этот парень сказал, что не уважает никого, пока не получит от него 40 очков. Бэм! Ты просил 40 – вот тебе 40», – сказал Томас.

Брукс на старте серии против «Лейкерс» всячески пытался вывести из себя 4-кратного MVP Леброна Джеймса: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».

Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета