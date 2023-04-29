Айзейя Томас – Диллону Бруксу: «Ты просил 40 – вот тебе 40»

Теги Лейкерс Мемфис Айзейя Томас НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Легенда НБА Айзейя Томас посмеялся над форвардом «Мемфиса» Диллоном Бруксом после поражения «Гризлис» от «Лейкерс» в 6-м матче серии плей-офф со счетом 85:125 (2-4).

«Этот парень сказал, что не уважает никого, пока не получит от него 40 очков. Бэм! Ты просил 40 – вот тебе 40», – сказал Томас.

Брукс на старте серии против «Лейкерс» всячески пытался вывести из себя 4-кратного MVP Леброна Джеймса: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».

Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета

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8 комментариев

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Groove
Ответ Ballboy13
Все такие остроумные сразу. Я вот хочу поддержать Брукса. Да, он не самый сильный игрок, но он своим трештоком и поведением пытеатся максимально сбить соперника. Леброн, откровенно говоря, серию провел очень слабо и в этом от части есть заслуга Брукса.
Леброн выложился ровно настолько сколько было нужно, сделав клатч который решил исход серии. Ему ещё дальше играть пока Брукс будет снасти подбирать.
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Animus
Ответ Ballboy13
Все такие остроумные сразу. Я вот хочу поддержать Брукса. Да, он не самый сильный игрок, но он своим трештоком и поведением пытеатся максимально сбить соперника. Леброн, откровенно говоря, серию провел очень слабо и в этом от части есть заслуга Брукса.
А как сам Брукс провел серию? Клоун нагнал гонору, а сам обделался по полной
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michaeli
Ответ mastadon
Все ещё предвкушали противостояние медведей против воинов. Свипнули бы их ГС без шансов. Просто позорище какое-то, а не династия
ГСВ с немалой вероятностью могут отправиться на рыбалку вслед за мишками на два дня позже
+7
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Alexander92
Ответ Ballboy13
Все такие остроумные сразу. Я вот хочу поддержать Брукса. Да, он не самый сильный игрок, но он своим трештоком и поведением пытеатся максимально сбить соперника. Леброн, откровенно говоря, серию провел очень слабо и в этом от части есть заслуга Брукса.
Своими действиями он пытается выставить себя крутым игроком, которым не является, чтобы продавить себе большой контракт, который, я надеюсь, менеджмент Мемфиса ему не выдаст. 5-8 млн долл максимальная цена этому игроку, который ужасен в атаке и мало это компенсирует своей защитой. Нечего защищать игрока, который делает вещи настолько демонстративно только для того, чтобы получить контракт побольше.
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Goddemic
Ответ Ballboy13
Все такие остроумные сразу. Я вот хочу поддержать Брукса. Да, он не самый сильный игрок, но он своим трештоком и поведением пытеатся максимально сбить соперника. Леброн, откровенно говоря, серию провел очень слабо и в этом от части есть заслуга Брукса.
Леброн провел умеренно хорошо серию. Только пятый матч провалил. Но ему 38 и травма стопы. Он обдуманно брал на себя меньше обычного, позволяя играть ролевикам - и они отлично сыграли.
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