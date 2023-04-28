55-тысячная арена не сможет принять финальную стадию чемпионата мира-2023 по баскетболу из-за логистических проблем

Теги сборная Филиппин чемпионат мира-2023 чемпионат мира по баскетболу Баскетбол

По логистическим причинам финальная стадия чемпионата мира 2023 года не будет проходить на «Philippines Arena», вмещающей 55 000 зрителей. Вместо этого она пройдет на «Mall of Asia Arena», которая примет лишь 15 000 человек.

Изначально планировалось, что «Philippines Arena» будет задействована в групповой стадии, а также в финальных матчах чемпионата.

Как сообщает FIBA, за последнее время были выявлены значительные проблемы с доступностью, поскольку место проведения соревнований расположено в 30 километрах от центра Манилы и поблизости нет общественного транспорта.

Совет инженеров пришел к выводу, что такой способ проведения мероприятия с несколькими играми в один день не может достичь стандартов, необходимых для удобства игроков и болельщиков.

«Philippines Arena» примет лишь два групповых матча национальной команды.

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1 комментарий

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quznez
однополосный подъезд, доступность только рейсовых автобусов к стадиону 55-тысячнику, никакой железки, судя по фото - парковка на газоне - какая прелесть, хороший план.
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