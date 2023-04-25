Отто Портер воспользовался опцией продления контракта с «Торонто»
Форвард «Торонто» Отто Портер (29 лет, 203 см) продлил контракт с клубом, воспользовавшись соответствующей опцией в соглашении, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
За сезон-2023/24 игрок заработает 6,3 млн долларов.
В нынешнем сезоне Портер сыграл всего 8 матчей из-за травмы левой стопы. В январе форвард перенес операцию, после которой пропустил остаток сезона.
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