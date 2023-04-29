Остин Ривз: «Не хотели возвращаться в Мемфис»

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Остин Ривз Баскетбол

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз рассказал о настрое калифорнийцев на шестой матч серии с «Мемфисом» (125:85, 4-2).

На счету Ривза 11 очков, 6 подборов и 8 передач.

«Не хотели возвращаться в Мемфис, это еще мягко сказано.

Мы хотели завершить все сегодня, на домашней площадке, так что были максимально сосредоточены», – заявил Ривз.

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