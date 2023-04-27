Энтони Дэвис о неудачном матче Леброна: «Это лучший игрок в истории. С ним все будет в порядке»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, как поддерживал партнера по команде Леброна Джеймса во время его неудачного выступления в пятом матче серии с «Мемфисом» (99:116, 2-3).

«Он никогда не позволяет мне опускать голову. И сегодня я как бы передал ему то же самое: «Ты набрал больше всех очков в истории. Ты лучший баскетболист, когда-либо выходивший на паркет».

Так что все в порядке. С ним все будет в порядке. Он приспособится, станет лучше. Наша команда будет лучше, и пятница – это еще одна возможность завершить серию», – сказал Дэвис на послематчевой пресс-конференции.

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2 комментария

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Consistency
Главное, чтобы ты сам в пятницу не набрал очередные 12 очков по традиции после хорошей игры
+5
0
+5
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Тосканский Дьявол
Сильней наяривай на краба! Тем слаще будет ваш вылет с 1-3! Слюньки текут уже
+4
-4
0
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