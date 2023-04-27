Энтони Дэвис о неудачном матче Леброна: «Это лучший игрок в истории. С ним все будет в порядке»

Звездный форвард « » рассказал, как поддерживал партнера по команде во время его неудачного выступления в пятом матче серии с « » (99:116, 2-3).

«Он никогда не позволяет мне опускать голову. И сегодня я как бы передал ему то же самое: «Ты набрал больше всех очков в истории. Ты лучший баскетболист, когда-либо выходивший на паркет».

Так что все в порядке. С ним все будет в порядке. Он приспособится, станет лучше. Наша команда будет лучше, и пятница – это еще одна возможность завершить серию», – сказал Дэвис на послематчевой пресс-конференции.

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше

25 величайших игроков НБА без чемпионского перстня