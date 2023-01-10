Рикки Рубио близок к возвращению в строй

Теги травмы Кливленд Индиана Рикки Рубио НБА Джей Би Бикерстафф Карис Леверт Баскетбол

Разыгрывающий «Кливленда» Рикки Рубио в скором времени может дебютировать в нынешнем сезоне.

Главный тренер «Кавальерс» Джей Би Бикерстафф сообщил, что опытный плеймейкер близок к возвращению в строй.

Испанский баскетболист не играет с декабря 2021 года из-за разрыва крестообразной связки левого колена. В прошлом сезоне он успел провести 34 матча, набирая в среднем 13,1 очка, 6,6 передачи, 4,1 подбора и 1,4 перехвата.

В феврале «Кливленд» обменял Рубио в «Индиану» на Кариса Леверта, но летом подписал с ветераном новый трехлетний контракт на 18,4 миллиона долларов.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

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7 комментариев

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alexLA
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Ответ Cubs-V
Именно, после ухода Леброна. Фанаты Джеймса в ЛАЛ перешли. А болелы Кавс на месте. Странно, что ты их не знаешь. Я тут пишу уже лет 5 про Кливленд, как и мои коллеги, коих не мало на ресурсе.
Да, я тогда тоже мигрировал как фэн Брона) ну это круто, болеть за Кэвс после его ухода , респект 🤝
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AEZAKMI228
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Ответ Cubs-V
Именно, после ухода Леброна. Фанаты Джеймса в ЛАЛ перешли. А болелы Кавс на месте. Странно, что ты их не знаешь. Я тут пишу уже лет 5 про Кливленд, как и мои коллеги, коих не мало на ресурсе.
ты кто?
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Cubs-V
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Ответ alexLA
Ого, с сезона ухода Брона)) да просто сейчас -то понятно- Кэвс симпатичная команда) но до этого мне казалось за неё болеют только фанаты ЛеБрона:)
Именно, после ухода Леброна.
Фанаты Джеймса в ЛАЛ перешли.
А болелы Кавс на месте. Странно, что ты их не знаешь. Я тут пишу уже лет 5 про Кливленд, как и мои коллеги, коих не мало на ресурсе.
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alexLA
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Ответ Cubs-V
С 2018/19. В чем суть вопроса?
Ого, с сезона ухода Брона)) да просто сейчас -то понятно- Кэвс симпатичная команда) но до этого мне казалось за неё болеют только фанаты ЛеБрона:)
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Cubs-V
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Ответ alexLA
Чувак, просто интересно, с какого года болеешь за Кэвс?)
С 2018/19. В чем суть вопроса?
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alexLA
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Ответ Cubs-V
Добавит интеллекта в атаке и обороны на периметре. Жду его возвращения. Еще Дин нужен в ротации. Джей Би, главное в полном составе не играть в 8,5 человек. А использовать всех. 10-11. Пока здоровы, дай Бог.
Чувак, просто интересно, с какого года болеешь за Кэвс?)
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Cubs-V
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Добавит интеллекта в атаке и обороны на периметре. Жду его возвращения.
Еще Дин нужен в ротации.
Джей Би, главное в полном составе не играть в 8,5 человек. А использовать всех. 10-11. Пока здоровы, дай Бог.
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