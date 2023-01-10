Рикки Рубио близок к возвращению в строй
Разыгрывающий «Кливленда» Рикки Рубио в скором времени может дебютировать в нынешнем сезоне.
Главный тренер «Кавальерс» Джей Би Бикерстафф сообщил, что опытный плеймейкер близок к возвращению в строй.
Испанский баскетболист не играет с декабря 2021 года из-за разрыва крестообразной связки левого колена. В прошлом сезоне он успел провести 34 матча, набирая в среднем 13,1 очка, 6,6 передачи, 4,1 подбора и 1,4 перехвата.
В феврале «Кливленд» обменял Рубио в «Индиану» на Кариса Леверта, но летом подписал с ветераном новый трехлетний контракт на 18,4 миллиона долларов.
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А болелы Кавс на месте. Странно, что ты их не знаешь. Я тут пишу уже лет 5 про Кливленд, как и мои коллеги, коих не мало на ресурсе.
Еще Дин нужен в ротации.
Джей Би, главное в полном составе не играть в 8,5 человек. А использовать всех. 10-11. Пока здоровы, дай Бог.