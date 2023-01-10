Рикки Рубио близок к возвращению в строй

Разыгрывающий « » в скором времени может дебютировать в нынешнем сезоне.

Главный тренер «Кавальерс» сообщил, что опытный плеймейкер близок к возвращению в строй.

Испанский баскетболист не играет с декабря 2021 года из-за разрыва крестообразной связки левого колена. В прошлом сезоне он успел провести 34 матча, набирая в среднем 13,1 очка, 6,6 передачи, 4,1 подбора и 1,4 перехвата.

В феврале «Кливленд» обменял Рубио в «Индиану» на , но летом подписал с ветераном новый трехлетний контракт на 18,4 миллиона долларов.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это