Андрей Мартюк: «Игрок ЦСКА неуважительно высказался обо мне перед 5-м матчем. Это стало мотивацией»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Андрей Мартюк Баскетбол

Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк рассказал о мотивации, которую получил по ходу серии с ЦСКА (3-2) в 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ.

– Создается впечатление, что с некоторыми игроками ЦСКА у тебя завязалось противостояние на личном уровне. Это помогает результату или мешает?

– Это мотивирует. Особенно интервью, которое перед пятым матчем выложил один телеграм-канал с одним игроком ЦСКА, где он неуважительно против меня высказался – и немного замотивировал меня дополнительно.

– Что сказал тренер после победы в пятом матче?

– Что надо продолжать играть командно, быть агрессивными, диктовать свой ритм и темп игры.

– Насколько принципиально закончить серию именно в Краснодаре?

– Ну, это даст нам лишнее время, чтобы отдохнуть. И, конечно, будет очень здорово устроить шикарный праздник нашим болельщикам, всей Локосемье.

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2 комментария

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Дмитрий Черничкин
Ответ Roman Boroveev
а кто и как?
кейкок во Взял мяч , так что Андрею было бы неплохо на деле дать ответку и не пустить коней в финал )
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+1
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Roman Boroveev
а кто и как?
0
0
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