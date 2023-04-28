Андрей Мартюк: «Игрок ЦСКА неуважительно высказался обо мне перед 5-м матчем. Это стало мотивацией»

Форвард «Локомотива-Кубань» рассказал о мотивации, которую получил по ходу серии с (3-2) в 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ.

– Создается впечатление, что с некоторыми игроками ЦСКА у тебя завязалось противостояние на личном уровне. Это помогает результату или мешает?

– Это мотивирует. Особенно интервью, которое перед пятым матчем выложил один телеграм-канал с одним игроком ЦСКА, где он неуважительно против меня высказался – и немного замотивировал меня дополнительно.

– Что сказал тренер после победы в пятом матче?

– Что надо продолжать играть командно, быть агрессивными, диктовать свой ритм и темп игры.

– Насколько принципиально закончить серию именно в Краснодаре?

– Ну, это даст нам лишнее время, чтобы отдохнуть. И, конечно, будет очень здорово устроить шикарный праздник нашим болельщикам, всей Локосемье.

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