Руди Гобер: «Собираюсь провести лучшее межсезонье в карьере и выйти на новый уровень»

Теги Миннесота НБА Руди Гобер Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер пообещал, что будет усердно работать в межсезонье, чтобы прибавить и вернуться более сильным игроком в новом чемпионате.

«Собираюсь провести лучшее межсезонье в карьере с мыслями о том, что следующий сезон должен стать для меня лучшим. Я знаю, что собираюсь летом сделать нечто такое, чего ранее никогда не делал.

Важно прибавить физически, стать более подвижным и резким. Позаботиться о своем организме, сделать так, чтобы избегать травм. С точки зрения умений меня интересует аспект завершения атак, я могу стать стабильнее в этом. Я пока не доминировал так, как могу это делать.

Я знаю, что еще не реализовал свой потенциал. Есть новые передачи, на которые я способен переключиться. Сделаю все возможное, чтобы выйти на новый уровень», – пообещал Гобер.

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4 комментария

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beregost
Кайлу Андерсону приготовиться!
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morozovvasya
coolstorybob
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Henry Sargsyan
Добавят в свой арсенал удар в челюсть и в пах?
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Вадим Дзахоев
Шутки шутками, но я верю в этого парня, если это не пустые слова
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