Энтони Эдвардс лайкнул комментарий, назвавший обмен Гобера худшим в истории спорта

Теги Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Энтони Эдвардс Баскетбол

Звездный форвард «Миннесоты» согласился с мнением фаната, резко отозвавшегося о приобретении командой Руди Гобера в рамках обмена в прошлом году.

Пользователь написал: «Худший обмен в истории спорта. Никогда не прощу «Миннесоту» за эту тупость».

Эдвардс поставил «лайк» под этим комментарием.

Прошлым летом «Вулвз» приобрели Гобера у «Юты», отправив в обратном направлении 5 игроков и 5 драфт-пиков.

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10 комментариев

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Analjinn
Отличная атмосфера в команде.
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Mr.BadGuy
Миньке надо было не Гобера покупать, а наоборот продавать КАТ, пока он дорого стоит. Могли бы неплохо поднятся и за несколько лет выстроить мощную команду вокруг Эдвардса
+17
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Вадим Дзахоев
Овер-Овер переплаты, конечно, произошла
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Epicman
Ну да, а КАТ прям тащит! И вообще проявил бы больше уважения к Гоберу, по сравнению с ним и его достижениями, полоумный Эдвардс еще никто.
+7
-3
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КруглыйКвадрат
ставка на две башни не сыграла, как же так?
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rembrandao
Интересно, как Миннесота будет вести себя в межсезонье.
КАТа еще не поздно обменять на что-то полезное, вот только кто согласится ему платить зарплату 50+ лямов с 2024 года? У Конли негарантированный контракт на следующий год. Мне кажется, за 24 ляма в год можно и поинтереснее разыгрывающего найти.
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meowzzz
Ответ Epicman
Ну да, а КАТ прям тащит! И вообще проявил бы больше уважения к Гоберу, по сравнению с ним и его достижениями, полоумный Эдвардс еще никто.
Так за Таунса не отдавали столько ресурсов.
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Илья Петров
Руди панч против ЭЭ чЭир, WWW нужно не упустить возможность.
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cm9x4
>Энтони Эдвардс лайкнул

А ведь еще могут твитнуть у всех на глазах. Повезло...
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Максим Максюша
Ответ Epicman
Ну да, а КАТ прям тащит! И вообще проявил бы больше уважения к Гоберу, по сравнению с ним и его достижениями, полоумный Эдвардс еще никто.
Какие достижение у гобера, кроме дпоя?
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