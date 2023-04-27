Энтони Эдвардс лайкнул комментарий, назвавший обмен Гобера худшим в истории спорта
Звездный форвард «Миннесоты» согласился с мнением фаната, резко отозвавшегося о приобретении командой Руди Гобера в рамках обмена в прошлом году.
Пользователь написал: «Худший обмен в истории спорта. Никогда не прощу «Миннесоту» за эту тупость».
Эдвардс поставил «лайк» под этим комментарием.
Прошлым летом «Вулвз» приобрели Гобера у «Юты», отправив в обратном направлении 5 игроков и 5 драфт-пиков.
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КАТа еще не поздно обменять на что-то полезное, вот только кто согласится ему платить зарплату 50+ лямов с 2024 года? У Конли негарантированный контракт на следующий год. Мне кажется, за 24 ляма в год можно и поинтереснее разыгрывающего найти.
А ведь еще могут твитнуть у всех на глазах. Повезло...