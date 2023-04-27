Энтони Эдвардс лайкнул комментарий, назвавший обмен Гобера худшим в истории спорта

Звездный форвард «Миннесоты» согласился с мнением фаната, резко отозвавшегося о приобретении командой в рамках обмена в прошлом году.

Пользователь написал: «Худший обмен в истории спорта. Никогда не прощу «Миннесоту» за эту тупость».

поставил «лайк» под этим комментарием.

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