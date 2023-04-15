Шэй Гилджес-Александер получил рассечение под глазом в результате попадания локтя Руди Гобера

Теги травмы Миннесота НБА видео Оклахома-Сити НБА плей-офф Руди Гобер Шэй Гилджес-Александер НБА плей-ин Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер получил рассечение под правым глазом в результате попадания локтя центрового «Миннесоты» Руди Гобера.

Эпизод произошел под кольцом «Тандер», когда Гилджес-Александер пытался помешать французу во время аллей-упа, а затем в борьбе за отскок.

Шэй продолжил встречу, набрав 22 очка, 7 подборов, 3 блок-шота и 3 передачи за 36 минут. «Оклахома» уступила со счетом 95:120 и завершила выступление в сезоне.

Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kudim41
Обычно за лёгкое касание локтем судьи дают фол в нападении и даже могут рассмотреть неспортивный, но тут вообще ничего не свистнули..!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий