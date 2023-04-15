Разыгрывающий «Оклахомы» получил рассечение под правым глазом в результате попадания локтя центрового «Миннесоты» .

Эпизод произошел под кольцом «Тандер», когда Гилджес-Александер пытался помешать французу во время аллей-упа, а затем в борьбе за отскок.

Шэй продолжил встречу, набрав 22 очка, 7 подборов, 3 блок-шота и 3 передачи за 36 минут. «Оклахома» уступила со счетом 95:120 и завершила выступление в сезоне.

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