Шэй Гилджес-Александер получил рассечение под глазом в результате попадания локтя Руди Гобера
Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер получил рассечение под правым глазом в результате попадания локтя центрового «Миннесоты» Руди Гобера.
Эпизод произошел под кольцом «Тандер», когда Гилджес-Александер пытался помешать французу во время аллей-упа, а затем в борьбе за отскок.
Шэй продолжил встречу, набрав 22 очка, 7 подборов, 3 блок-шота и 3 передачи за 36 минут. «Оклахома» уступила со счетом 95:120 и завершила выступление в сезоне.
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