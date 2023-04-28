НБА: «Пэт Коннотон сфолил на Джимми Батлере за 1,9 секунды до конца основного времени матча»

Согласно официальному отчету о последних двух минутах 5-го матча серии первого раунда плей-офф между «Милуоки» и «Майами» (126:128 ОТ, 1-4), защитник «Бакс» сфолил на Джимми Батлере («Хит») за 1,9 секунды до конца основного времени встречи.

По словам лиги, Коннотон придержал Батлера за руку, после чего Батлер оттолкнул соперника, чтобы получить передачу.

Судьи не зафиксировали фол у Коннотона. В результате Батлера забросил мяч в падении, сравнял счет и перевел игру в овертайм.

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