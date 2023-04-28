НБА: «Пэт Коннотон сфолил на Джимми Батлере за 1,9 секунды до конца основного времени матча»

Теги Майами Милуоки НБА видео судьи НБА плей-офф Джимми Батлер Пэт Коннотон Баскетбол

Согласно официальному отчету НБА о последних двух минутах 5-го матча серии первого раунда плей-офф между «Милуоки» и «Майами» (126:128 ОТ, 1-4), защитник «Бакс» Пэт Коннотон сфолил на Джимми Батлере («Хит») за 1,9 секунды до конца основного времени встречи.

По словам лиги, Коннотон придержал Батлера за руку, после чего Батлер оттолкнул соперника, чтобы получить передачу.

Судьи не зафиксировали фол у Коннотона. В результате Батлера забросил мяч в падении, сравнял счет и перевел игру в овертайм.

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3 комментария

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Сергей Лавров
Ответ Alexander Permyakov
В НБА что, комменты на спортсе не читают? Тут же вынесен единогласный вердикт, что Джимбо сам фолил.
ты не понял. это официальный ответ лиги на вердикт экспертов спортса
+16
-1
+15
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Alexander Permyakov
В НБА что, комменты на спортсе не читают? Тут же вынесен единогласный вердикт, что Джимбо сам фолил.
+6
0
+6
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Рахон Р.
Ответ Alexander Permyakov
В НБА что, комменты на спортсе не читают? Тут же вынесен единогласный вердикт, что Джимбо сам фолил.
они просто имеют возможность рассмотреть ситуацию с большего количества ракурсов. На тех повторах, что я видел, хрен пойми, то ли он Батлера держит, то ли просто задевает "естественным движением" (с) руки.
0
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