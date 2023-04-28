Шэмс Чарания: «Майк Буденхольцер оказался в шатком положении»

Теги Майами Милуоки НБА Майк Буденхольцер НБА плей-офф Джимми Батлер Шэмс Чарания Баскетбол

Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о том, что главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер может потерять должность в результате вылета в первом раунде плей-офф.

«Майк Буденхольцер оказался в шатком положении. В организации, в раздевалке и во всем клубе его статус под вопросом. Насколько я знаю, у Майка осталось два года и 16 миллионов долларов по контракту. Он приводил команду к чемпионству. Но есть несколько фактором, которые работают против него. В частности, отсутствие каких-либо корректировок по Джимми Батлеру», – заявил Чарания.

Победитель регулярки неожиданно уступил «Майами» (1-4), который пробился в плей-офф через плей-ин.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий