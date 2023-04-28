Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о том, что главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер может потерять должность в результате вылета в первом раунде плей-офф.

« оказался в шатком положении. В организации, в раздевалке и во всем клубе его статус под вопросом. Насколько я знаю, у Майка осталось два года и 16 миллионов долларов по контракту. Он приводил команду к чемпионству. Но есть несколько фактором, которые работают против него. В частности, отсутствие каких-либо корректировок по », – заявил Чарания.

Победитель регулярки неожиданно уступил « » (1-4), который пробился в плей-офф через плей-ин.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую