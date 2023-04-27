Макс Струс: «Споэльстра не понимал, почему Буденхольцер не берет тайм-аут»

Теги Майами Милуоки НБА Эрик Споэльстра Майк Буденхольцер НБА плей-офф Макс Струс Баскетбол

По словам защитника «Майами» Макса Струса, главный тренер команды Эрик Споэльстра не понимал, почему Майк Буденхольцер («Милуоки») не берет тайм-аут в конце основного времени 5-го матча серии плей-офф (126:128 OT).

«Честно говоря, мы все задавались этим вопросом... Спо подошел к команде и сказал: «Они не взяли тайм-аут, что они делают?» – рассказал Струс в шоу «Dan Le Batard Show with Stugotz».

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Канонир35
Ну а зачем ему тайм-ауты? У команды полный порядок: два матча отдали домашние, когда вели +18 в конце 3 четверти.🤦‍♀️🤦‍♂️🤷‍♂️ Не зря даже в год чемпионства многие болельщики выходили на парад празднования с плакатами, где призывали уволить их коуча!💯✔🏀
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий