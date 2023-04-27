Макс Струс: «Споэльстра не понимал, почему Буденхольцер не берет тайм-аут»

По словам защитника « » , главный тренер команды не понимал, почему («Милуоки») не берет тайм-аут в конце основного времени 5-го матча серии плей-офф (126:128 OT).

«Честно говоря, мы все задавались этим вопросом... Спо подошел к команде и сказал: «Они не взяли тайм-аут, что они делают?» – рассказал Струс в шоу «Dan Le Batard Show with Stugotz».

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую