Том Брэди приобрел долю в клубе женской НБА «Лас-Вегас»
Легендарный квотербек НФЛ Том Брэди приобрел долю в действующем чемпионе женской НБА «Лас-Вегасе».
«Я вырос с тремя старшими сестрами, все они были прекрасными спортсменами, и они выступали для меня образцами для подражания. Они до сих пор являются для меня большим источником вдохновения. С этого началась моя любовь к женскому спорту.
Я восхищаюсь работой игроков и персонала «Эйсес» и тем, что женская НБА продолжает делать для развития спорта. Я готов внести свой вклад в качестве члена этой отличной организации, для меня это большая честь», – заявил Брэди.
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