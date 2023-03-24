Легендарный квотербек НФЛ Том Брэди приобрел долю в действующем чемпионе женской «Лас-Вегасе».

«Я вырос с тремя старшими сестрами, все они были прекрасными спортсменами, и они выступали для меня образцами для подражания. Они до сих пор являются для меня большим источником вдохновения. С этого началась моя любовь к женскому спорту.

Я восхищаюсь работой игроков и персонала «Эйсес» и тем, что женская НБА продолжает делать для развития спорта. Я готов внести свой вклад в качестве члена этой отличной организации, для меня это большая честь», – заявил Брэди.

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