«Бостон» и «Филадельфия» сойдутся в полуфинале Восточной конференции

« » в четверг завершил в шестом матче серию с «Атлантой» (4-2) и прошел в следующий раунд.

В полуфинале Восточной конференции «Селтикс» сойдутся с «Филадельфией», которая ранее в четырех встречах победила « ».

«Бостон» стал 2-м на Востоке по итогам регулярки, «Сиксерс» заняли 3-е место в конференции.

Первая встреча противостояния состоится в понедельник в Бостоне.

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше