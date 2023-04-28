«Бостон» и «Филадельфия» сойдутся в полуфинале Восточной конференции
«Бостон» в четверг завершил в шестом матче серию с «Атлантой» (4-2) и прошел в следующий раунд.
В полуфинале Восточной конференции «Селтикс» сойдутся с «Филадельфией», которая ранее в четырех встречах победила «Бруклин».
«Бостон» стал 2-м на Востоке по итогам регулярки, «Сиксерс» заняли 3-е место в конференции.
Первая встреча противостояния состоится в понедельник в Бостоне.
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И кажется у Филы не то, чтобы совсем нет шансов Бостон этот пройти. Но Док Риверс... не выиграют серию - должны увольнять без сентиментов, сразу! как щенка одним пинком!