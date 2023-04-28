«Бостон» и «Филадельфия» сойдутся в полуфинале Восточной конференции

Теги Бостон Атланта Бруклин Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Бостон» в четверг завершил в шестом матче серию с «Атлантой» (4-2) и прошел в следующий раунд.

В полуфинале Восточной конференции «Селтикс» сойдутся с «Филадельфией», которая ранее в четырех встречах победила «Бруклин».

«Бостон» стал 2-м на Востоке по итогам регулярки, «Сиксерс» заняли 3-е место в конференции. 

Первая встреча противостояния состоится в понедельник в Бостоне.

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9 комментариев

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Andrew Palkhouski
Ответ За Валенсию с 1999
Очевидно, что Бостон на классе
Проиграют? Кто в Бостоне выше классом чем Эмбид и Харден? (Мазулла не в счёт ))
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everyday4768
Вся надежда на врачей Филы — без ДжоДжо шансов нет
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everyday4768
Ответ Аккайын Жасов
В полфиналах играют 2-2-2 или 2-2-1-1 формат уже?
Все серии 2-2-1-1-1
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Sharky shark
Как в старые добрые...
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evgen98
Жесточайшая заруба!
И кажется у Филы не то, чтобы совсем нет шансов Бостон этот пройти. Но Док Риверс... не выиграют серию - должны увольнять без сентиментов, сразу! как щенка одним пинком!
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slow focus
Ответ Sharky shark
Как в старые добрые...
в мои старые добрые фила 10+ матчей к ряду в регулярке проигрывала ))
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