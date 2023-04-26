Желько Обрадович – тренер года в Адриатической лиге, Матиас Лессор – лучший защитник

Главный тренер « » Желько Обрадович второй год подряд признан лучшим тренером сезона в Адриатической лиге.

Одновременно лига объявила о вручении форварду «Партизана» награды «Лучший защитник». Француз завершил регулярный чемпионат с показателями 10,0 очка, 5,1 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч.

«Партизан» завершил регулярку лиги на 1-м месте в турнирной таблице с 24 победами и 2 поражениями.

Вчера команда обыграла «Реал» в 1-м матче серии плей-офф Евролиги (89:87, 1-0).

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