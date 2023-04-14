НБА отстранила Майлза Бриджеса на 30 матчей. Игрок получил 3 года условно за избиение подруги

Теги Шарлотт НБА Шэмс Чарания Майлз Бриджес Баскетбол

НБА отстранила бывшего форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса на 30 матчей после судебного разбирательства об избиении подруги в присутствии детей.

Форвард получил три года условно. Он обвинялся в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми.

Бриджес пошел на сделку с правосудием без признания вины. Суд обязал его отработать 100 часов общественных работ и пройти 52 недели занятий с психологом по профилактике домашнего насилия и 52 недели занятий, посвященных воспитанию детей.

«Подразумевается, что баскетболист уже понес большую часть наказания в количестве 20 матчей. Таким образом, Бриджес будет отбывать 10-матчевую дисквалификацию в начале сезона-2023/24», – передает авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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10 комментариев

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mamama
при этом уверены, что он подпишет в следующем сезоне контракт с кем то (Шарлотт?) и пропустит эти 10 матчей. нба знают что то, о чём не знаем мы?
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mqh9pzrxgf
Ответ udod
интересно, какой он теперь контракт подпишет, и с кем
С шарлот в районе максималки
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Арсен Венгер (копия)
Получил детскую ббпе максималку.
И, как я понял, третий год негарантированный
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Tim Timson
Ответ Серебристый
сделка без признания вины?
Рафик был полностью невиновен, а тут виновен но не полностью)
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sanya_xl
На минималку возьмут
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Daff Rogers
Ничего не понимаю. Какие 20 матчей наказания, если у него контракта нет и он нигде не играл. Или я что-то не понял?
+2
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Misunderstood
У него такой сезон хороший был и надо же было учудить так
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Серебристый
сделка без признания вины?
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udod
интересно, какой он теперь контракт подпишет, и с кем
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jonnysilverhand01
Ухаха, такие насильники, зря конечно их выпустили в люди
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