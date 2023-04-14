НБА отстранила Майлза Бриджеса на 30 матчей. Игрок получил 3 года условно за избиение подруги
НБА отстранила бывшего форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса на 30 матчей после судебного разбирательства об избиении подруги в присутствии детей.
Форвард получил три года условно. Он обвинялся в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми.
Бриджес пошел на сделку с правосудием без признания вины. Суд обязал его отработать 100 часов общественных работ и пройти 52 недели занятий с психологом по профилактике домашнего насилия и 52 недели занятий, посвященных воспитанию детей.
«Подразумевается, что баскетболист уже понес большую часть наказания в количестве 20 матчей. Таким образом, Бриджес будет отбывать 10-матчевую дисквалификацию в начале сезона-2023/24», – передает авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
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