Майлз Бриджес о возвращении в НБА: «Возможно, я вернусь в марте»

Свободный агент в интервью The Associated Press заявил, что скоро может вернуться в НБА.

«Это был долгий процесс. Возможно, я вернусь в марте», – сказал игрок.

Бриджес, который в прошлом сезоне был лидером « » по результативности, не играл в этом сезоне, так как находился под следствием.

Форвард получил три года условно за избиение подруги в присутствии детей. Он обвинялся в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми. Из-за судебного разбирательства игрок не смог подписать новое соглашение в межсезонье.

Бриджес претендовал на максимальный контракт. В прошлом сезоне он набирал 20,2 очка, 7 подборов и 3,8 передачи в среднем за матч. Сейчас он находится в статусе ограниченно свободного агента.

Три месяца назад Бриджес пошел на сделку с правосудием без признания вины. Суд обязал его отработать 100 часов общественных работ и пройти 52 недели занятий с психологом по профилактике домашнего насилия и 52 недели занятий, посвященных воспитанию детей.

Вернувшись в команду, Бриджес, скорее всего, будет подвергнут дисциплинарному взысканию со стороны лиги, которая проводит расследование в отношении игрока.

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