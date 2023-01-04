«Хорнетс» опровергли слухи о переговорах с Майлзом Бриджесом

Представители « » отрицают, что клуб ведет переговоры о новом контракте с форвардом .

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил, что Бриджес, который является ограниченно свободным агентом, близок к возвращению в «Шарлотт».

Бриджес получил три года условно за избиение подруги в присутствии детей. Он обвинялся в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми. Из-за судебного разбирательства игрок не смог подписать новое соглашение в межсезонье.

Бриджес пошел на сделку с правосудием без признания вины. Баскетболисту предстоит отработать 100 часов общественных работ и пройти 52 недели занятий с психологом по профилактике домашнего насилия и 52 недели занятий, посвященных воспитанию детей. Каждую неделю ему предстоит сдавать тесты на наркотики, причем марихуана разрешена только по рецепту врача.

На счету форварда четыре сезона за «Хорнетс». В прошлом регулярном чемпионате он набирал 20 очков, 6,9 подбора и 3,8 передачи в среднем за матч.

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