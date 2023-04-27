Джей Краудер: «С таким составом мы были способны на большее»

Форвард «Милуоки» заявил, что команда ставила перед собой единственную цель – выиграть чемпионат.

«С таким составом мы были способны на большее.

Мы потерпели неудачу. Очевидно, что мы думали о чемпионском титуле. Это единственная цель, которая обсуждалась. Так что мы потерпели большую неудачу. Мы облажались. Не знаю, что еще вы хотите, чтобы я сказал», – заявил Краудер.

Заняв 1-е место в лиге по итогам регулярного чемпионата, «Бакс» проиграли «Хит» в серии первого раунда плей-офф (1-4).

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую