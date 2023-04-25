Евролига. Плей-офф. «Монако» – «Маккаби», «Реал» встретится с «Партизаном»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Партизан Реал Монако Баскетбол

Во вторник, 25 апреля, двумя матчами стартует плей-офф Евролиги.

«Монако» примет израильский «Маккаби Тель-Авив», испанский «Реал» встретится с сербским «Партизаном».

Евролига

Плей-офф

Первые матчи (до трех побед)

Монако Монако  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
25 апреля, 21.15
Онлайн матча

Реал Испания  –  Партизан Сербия
Дата проведения
25 апреля, 21.45
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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