Евролига. Плей-офф. «Монако» – «Маккаби», «Реал» встретится с «Партизаном»
Во вторник, 25 апреля, двумя матчами стартует плей-офф Евролиги.
«Монако» примет израильский «Маккаби Тель-Авив», испанский «Реал» встретится с сербским «Партизаном».
Евролига
Плей-офф
Первые матчи (до трех побед)
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.15
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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