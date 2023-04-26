Евролига. Плей-офф. «Барселона» – «Жальгирис», «Олимпиакос» сыграет с «Фенербахче»

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Олимпиакос Барселона Баскетбол

В среду, 26 апреля, двумя матчами продолжится плей-офф Евролиги.

Испанская «Барселона» примет литовский «Жальгирис», греческий «Олимпиакос» дома сыграет с турецким «Фенербахче».

Евролига

Плей-офф

Первые матчи (до трех побед)

Барселона Испания  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
26 апреля, 21.00
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
26 апреля, 21.45
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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