Евролига. Плей-офф. «Барселона» – «Жальгирис», «Олимпиакос» сыграет с «Фенербахче»
В среду, 26 апреля, двумя матчами продолжится плей-офф Евролиги.
Испанская «Барселона» примет литовский «Жальгирис», греческий «Олимпиакос» дома сыграет с турецким «Фенербахче».
Евролига
Плей-офф
Первые матчи (до трех побед)
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.00
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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