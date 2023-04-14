Евролига. «Анадолу Эфес» – «Монако», «Жальгирис» сыграет за место в плей-офф против «Баварии» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Панатинаикос Партизан Барселона Валенсия Бавария Монако Баскетбол

В пятницу, 14 апреля, в рамках последнего 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся четыре матча.

Турецкий «Анадолу Эфес» дома сыграет с «Монако».

Немецкая «Бавария» примет литовский «Жальгирис» (18-15), который продолжает борьбу за попадание плей-офф и на данный момент занимает 8-е место, опережая испанскую «Басконию» (18-16).

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  Монако Монако
Дата проведения
14 апреля, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
14 апреля, 21.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Партизан Сербия  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
14 апреля, 21.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Валенсия Испания
Дата проведения
14 апреля, 21.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос Греция – 24-10, Реал Испания – 23-11, Барселона Испания – 22-11, Монако Франция – 21-12, Фенербахче Турция – 19-15, Маккаби Израиль – 20-14, Партизан Сербия – 19-14, Жальгирис – 18-15, Баскония Испания – 18-16, Анадолу Эфес Турция – 16-17,  Валенсия – 15-18, Милан Италия – 15-19, Црвена Звезда Сербия – 17-17, Виртус Италия – 14-20, Бавария Германия – 11-22, Панатинаикос Греция – 11-22, Альба Германия – 10-24, Виллербан Франция – 9-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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