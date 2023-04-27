Трэй Янг пригласил Джанет Джексон, концерт которой перенесли, на 6-й матч серии с «Бостоном»
Звездный разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг пригласил Джанет Джексон на шестой матч серии против «Бостона» (2-3).
Руководству «Стэйт Фарм-арены», домашней арены «Атланты», пришлось перенести концерт знаменитой певицы Джанет Джексон из-за неожиданной победы команды над «Бостоном» в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (119:117, 2-3).
Организаторы музыкального концерта не рассчитывали на возвращение серии в Атланту и запланировали мероприятие на время 6-го матча.
Янг написал в соцсети: «Простите нас (нет), легенда. Надеюсь, она сможет прийти на игру».
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