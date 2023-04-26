Джейлен Браун: «Контролировали игру, но Трэй Янг в четвертой четверти выдал что-то нереальное»
Форвард «Бостона» Джейлен Браун после пятого матча с «Атлантой» (117:119, 3-2) посетовал на упущенную возможность.
«Селтикс» вели 13 очков в четвертой четверти, но Трэй Янг набрал в решающей 12-минутке 16 очков.
«У нас была отличная возможность. Мы контролировали игру, но Трэй Янг в четвертой четверти выдал что-то нереальное.
Наверное, можно сказать, что мы все слегка расслабились. Где-то сыграли небрежно, где-то сфолили. Мы дали им шанс поймать игру, ритм. Надо доводить дело до конца. Вот что происходит, когда не дожимаешь соперника», – заявил Браун.
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