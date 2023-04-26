Джейлен Браун: «Контролировали игру, но Трэй Янг в четвертой четверти выдал что-то нереальное»

Теги Бостон Атланта НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Трэй Янг Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун после пятого матча с «Атлантой» (117:119, 3-2) посетовал на упущенную возможность.

«Селтикс» вели 13 очков в четвертой четверти, но Трэй Янг набрал в решающей 12-минутке 16 очков.

«У нас была отличная возможность. Мы контролировали игру, но Трэй Янг в четвертой четверти выдал что-то нереальное.

Наверное, можно сказать, что мы все слегка расслабились. Где-то сыграли небрежно, где-то сфолили. Мы дали им шанс поймать игру, ритм. Надо доводить дело до конца. Вот что происходит, когда не дожимаешь соперника», – заявил Браун.

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЮАГ
Да всё нормально. Который уже раз.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий