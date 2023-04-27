Джимми Батлер отметился 42 очками в 5-м матче серии с «Милуоки»
Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер набрал 42 очка, сделал 8 подборов, 2 перехвата и блок-шот в победном пятом матче серии против «Милуоки» (128:126 OT, 4-1).
За 46 минут на паркете Батлер реализовал 17 из 33 бросков с игры, также оформив ключевое попадание, позволившее «Хит» перевести матч в дополнительное время.
«Майами» встретится с «Нью-Йорком» во втором раунде плей-офф.
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37,6 ppg и 4-1 в составе восьмого посева против победителя регулярного сезона. Разве это не легендарно?
без негатива к Милуоки и фанатам, просто выражение, используемое в спорте