Звездный форвард « » набрал 42 очка, сделал 8 подборов, 2 перехвата и блок-шот в победном пятом матче серии против « » (128:126 OT, 4-1).

За 46 минут на паркете Батлер реализовал 17 из 33 бросков с игры, также оформив ключевое попадание, позволившее «Хит» перевести матч в дополнительное время.

«Майами» встретится с «Нью-Йорком» во втором раунде плей-офф.

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