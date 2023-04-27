Джимми Батлер отметился 42 очками в 5-м матче серии с «Милуоки»

Теги Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер набрал 42 очка, сделал 8 подборов, 2 перехвата и блок-шот в победном пятом матче серии против «Милуоки» (128:126 OT, 4-1).

За 46 минут на паркете Батлер реализовал 17 из 33 бросков с игры, также оформив ключевое попадание, позволившее «Хит» перевести матч в дополнительное время.

«Майами» встретится с «Нью-Йорком» во втором раунде плей-офф.

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше

25 величайших игроков НБА без чемпионского перстня

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cash_flow
Имеет место дискуссия о, возможно, величайшем индивидуальном перфомансе в одной отдельно взятой серии плей-офф НБА?

37,6 ppg и 4-1 в составе восьмого посева против победителя регулярного сезона. Разве это не легендарно?
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
UBAH_TAPAHOB
Jimmy Jordan
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Гонза
Батлер, конечно, уникальный игрок. Настоящие топы всегда умели прибавлять в постсезоне, но Джимми не прибавляет, а удваивает свою мощность.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
namankey
Ответ Cash_flow
Имеет место дискуссия о, возможно, величайшем индивидуальном перфомансе в одной отдельно взятой серии плей-офф НБА? 37,6 ppg и 4-1 в составе восьмого посева против победителя регулярного сезона. Разве это не легендарно?
Это леген…подожди, подожди…дарно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GLW
НБА был бы спортивной лигой, если в каждой команде был бы человек с таким характером. А сейчас шоу с бесхарактерными циркачами.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Донован хозяин НБА
Как же приятно видеть, что в Лиге ещё остались настоящие альфа. Который несмотря на усталость (сколько там за матч играет Джимми, 70 минут?), жёсткую защиту, любые отставания, неудачи партнёров, просто берет и раз за разом заносит этот мяч в корзину.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemlo
Потрясающую серию провёл,на своих плечах и кахонес разорвал главного фаворита плей-офф-лучший!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
omega pepega
было бы прикольно, если бы в сегодняшний топ10 плейс сделали только из моментов Джимбо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leadhead
Jimmy Buckets Eats Bucks
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Erl Nash
Чашечку кофе за этого господина! Джимбо невероятен, удачи Хит с Нью-Йорком!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cyras23
пришел в гости и вынес мусор)
без негатива к Милуоки и фанатам, просто выражение, используемое в спорте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий