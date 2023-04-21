Чемпионат Турции. «Фенербахче» принимает «Меркезефенди»
В пятницу, 21 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Фенербахче» принимает «Меркезефенди».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 апреля, 19.00, «Улкер Спортс Арена»
- Меркезефенди
- Рэтан-Мэйс (0), Харрисон (0), Эрол (0), Геле (0), Хэмилтон (0).
Положение команд: Тюрк Телеком – 22-3, Фенербахче – 20-5, Каршияка – 18-7, Анадолу Эфес – 18-7, Бурсаспор – 15-10, Дарушафака – 13-12, Галатасарай – 11-14, Меркезефенди – 10-15, Маниса – 10-15, Бююкчекмедже – 10-15, Бахчешехир – 10-15, Петким Спор – 10-15, Тофаш – 10-15, Бешикташ – 8-17, Газиантеп – 8-17, Коньяспор – 7-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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