Чемпионат Турции. «Фенербахче» принимает «Меркезефенди»

Теги результаты Фенербахче Беко чемпионат Турции Меркезефенди Баскетбол

В пятницу, 21 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Фенербахче» принимает «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Фенербахче Беко – Меркезефенди 5:2 (1 четверть)
Дата проведения
21 апреля, 19.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Дорси (0), Хазер (0), Пьер (0), Хэйс (0), Джекири (0).
Меркезефенди
Рэтан-Мэйс (0), Харрисон (0), Эрол (0), Геле (0), Хэмилтон (0).

Положение команд: Тюрк Телеком – 22-3, Фенербахче – 20-5, Каршияка – 18-7, Анадолу Эфес – 18-7, Бурсаспор – 15-10, Дарушафака – 13-12, Галатасарай – 11-14, Меркезефенди – 10-15, Маниса – 10-15, Бююкчекмедже – 10-15, Бахчешехир – 10-15, Петким Спор – 10-15, Тофаш – 10-15, Бешикташ – 8-17, Газиантеп – 8-17, Коньяспор – 7-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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