Шакил О’Нил предстал в образе ястреба после победы «Атланты» в 5-м матче. Он прогнозировал успех «Хоукс» в Бостоне
Легенда НБА, телеведущий Шакил О’Нил предстал в образе ястреба после победы «Атланты» в пятом матче серии с «Бостоном» (119:117, 2-3).
Перед игрой О’Нил публично гарантировал, что «Хоукс» добьются успеха в Бостоне и вернут серию в Атланту. Он поставил деньги на победу клуба из Джорджии.
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