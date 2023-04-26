Шакил О’Нил предстал в образе ястреба после победы «Атланты» в 5-м матче. Он прогнозировал успех «Хоукс» в Бостоне

Легенда НБА, телеведущий ’Нил предстал в образе ястреба после победы «Атланты» в пятом матче серии с « » (119:117, 2-3).

Перед игрой О’Нил публично гарантировал, что «Хоукс» добьются успеха в Бостоне и вернут серию в Атланту. Он поставил деньги на победу клуба из Джорджии.

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