Кавай Ленард взвешивает варианты реабилитации

Теги травмы Клипперс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард, у которого сегодня диагностировали разрыв мениска правого коленного сустава, взвешивает варианты реабилитации, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Ленард пропустил три последних матча серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (1-4). Сообщалось, что форвард не играет из-за растяжения связок колена.

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет они не могут выйти в финал из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry_Scaletta
- Взвесьте мне 4 месяца восстановления
- Получился год
- Оставляйте
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Сколько за кило по итогу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serginn
1. Резать.
2. Заживёт само.
3. Приложить подорожник.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий