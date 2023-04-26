Кавай Ленард взвешивает варианты реабилитации
Форвард «Клипперс» Кавай Ленард, у которого сегодня диагностировали разрыв мениска правого коленного сустава, взвешивает варианты реабилитации, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
Ленард пропустил три последних матча серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (1-4). Сообщалось, что форвард не играет из-за растяжения связок колена.
Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет они не могут выйти в финал из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах
- Получился год
- Оставляйте
2. Заживёт само.
3. Приложить подорожник.