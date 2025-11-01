Андреас Пистиолис о крупной победе над «Локо»: «Когда сохраняем концентрацию и играем на 100%, способны доминировать над любой командой»

Андреас Пистиолис прокомментировал успех ЦСКА.

Армейцы разгромили «Локомотив-Кубань » на своей арене с разницей в 40 очков (104:64).

Москвичи в первый раз в сезоне взяли планку в 100 очков и одержали 6-ю победу подряд (самая длинная серия в чемпионате).

«Многократно говорил – когда мы сохраняем концентрацию и играем на 100%, то способны доминировать над любой командой. Сегодняшняя игра – отличное доказательство. Во второй игре подряд мы одержали победу над сильным соперником, не оставив ему шансов. Сегодня проявили себя в защите, поддерживали концентрацию на протяжении всех 40 минут», – заключил главный тренер ЦСКА.

«Они были намного лучше с первой и до последней минуты. Мы, к сожалению, не смогли ничего противопоставить сопернику», – признался главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин.